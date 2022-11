Federação vai começar a definir Estadual 2023

- Publicidade -

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) programou para terça, 1º, às 16 horas, na sede da entidade uma reunião com dirigentes de clubes para começar a definir o Campeonato Estadual 2023.

Segundo o presidente da FFAC, Antônio Aquino, somente nessa primeira reunião vai ser possível realizar uma projeção para o início da competição.

Muitas competições

Pelo calendário estabelecido pela CBF, o 1º semestre vai exigir bastante das equipes. Estadual, Copa do Brasil e Copa Verde são as competições programadas. Humaitá e São Francisco irão jogar os três torneios.

PHDEsporte