Família em luto: Irmãos morrem em acidente com motocicleta 

Dois irmãos morreram em um acidente de motocicleta na tarde de sábado (5), na CE-060, localidade de Bonito, zona rural de Quixeramobim, a 205 km de Fortaleza. De acordo com informações da polícia, as vítimas identificadas apenas como Leisliane e Leilson seguiam pela rodovia quando colidiram na traseira de um caminhão. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Equipes da Polícia Militar e Autarquia Municipal de trânsito estiveram no local para controlar o trânsito. Uma faixa da pista ficou interditada por quase duas horas.

As investigações sobre as causas do acidente estão com a Delegacia de Quixadá.

G1