Falta de chuvas em novembro pode ocasionar inundação em dezembro na capital

- Publicidade -

O tenente-coronel e coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, Cláudio Falcão, disse durante entrevista na Rede Amazônica na manhã de terça-feira, 15, que existe uma grande possibilidade de ocorrer inundações no mês de dezembro – com a cheias dos igarapés e dos mananciais.

De acordo com Falcão, o fenômeno poderá ocorrer devido à falta de chuvas previstas para o mês de novembro – que, segundo ele, ainda não atingiu 25% – mesmo com os 46mm de água que caíram na cidade na noite de segunda-feira, 14. “Nunca passamos por uma situação como essa com tão poucas chuvas e isso é uma situação complicada. A expectativa é que a situação melhorasse na segunda quinzena do mês, mas temos previsão de aumento da temperatura e com isso a estiagem, provavelmente, não teremos uma melhora na temperatura em novembro“, comentou.

O militar acredita que o volume de grandes chuvas que faltaram no mês de novembro, poderá acontecer no mês de dezembro. “As chuvas que estão faltando no mês de novembro podem ocorrer em dezembro e com isso teremos aumento de Rios, igarapés e represas, podendo causar uma inundação antecipada, haja vista que, as inundações em Rio Branco decorrem 73% em fevereiro e março“, declarou.