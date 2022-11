Explosão em Istambul deixa ao menos 1 morto e 11 feridos

- Publicidade -

Uma explosão em uma área movimentada de pedestres em Istambul teria deixado ao menos uma pessoa morta e outras 11 feridas neste domingo (13), informou a mídia turca.

A emissora TRT e outros veículos de comunicação mostram vídeos de ambulâncias e policiais saindo do local. A causa da explosão não foi esclarecida, e também não se sabe ainda o número exato de vítimas.

No Twitter, o governador da cidade, Ali Yerlikay, disse que a explosão ocorreu por volta das 16h20 no horário local (10h20 em Brasília) na rua Taksim Istiklal, distrito de Beyoglu. Equipes de emergência, entre elas membros da Afad, a equipe de gestão de desastres e emergências ligada ao Ministério do Interior, foram enviadas ao local.

(FOLHAPRESS)