Ex-vereador Gabriel Monteiro é preso por acusação de estupro

O ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) foi preso por acusação de estupro nesta segunda-feira (7/11) depois de ter a prisão preventiva decretada pela 34ª Vara Criminal do Rio. Ele se apresentou na 77ª Delegacia de Polícia de Icaraí, na cidade de Niterói (RJ).

O juiz Rudi Baldi Loewenkron, que assina a decisão, também determinou que a arma de fogo e os celulares de Monteiro sejam apreendidos. O processo corre em segredo de justiça.

A vítima teria conhecido o ex-vereador em 15 de julho, na boate Vitrinni da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Logo depois, os dois teriam ido para a casa de um amigo do youtuber no bairro do Joá, na Zona Sul.

No local, Monteiro teria tido comportamento violento e estuprado a mulher, ameaçada com uma arma de fogo.