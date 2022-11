Ex-presidente do Atlético-GO é condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato de jornalista

- Publicidade -

O ex-presidente do Atlético-GO, Maurício Sampaio, foi condenado pela Justiça de Goiânia a 16 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do jornalista esportivo Valério Luiz, no dia 5 de julho de 2012. Ele foi apontado como o mandante do crime.

Outros condenados no envolvimento do homicídio foram os policiais militares Ademá Figueredo (16 anos de prisão) e Urbano de Carvalho Malta (14 anos de prisão), além do açougueiro Marcos Vinícius Pereira Xavier (14 anos de prisão). Todos acusados de participar de planejamento do crime. Djalma Gomes da Silva, também acusado de participar do planejamento do crime, foi absolvido.

Após diversos adiamentos, o julgamento dos envolvidos começou na última segunda-feira, 7, e durou três dias.

Relembre o crime

Em 2012, o radialista Valério Luiz foi morto a tiros no dia 5 de julho após sair do trabalho, no Setor Serrinha, em Goiânia. Ele era comentarista da Rádio Jornal 820 AM. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por conta das constantes críticas que o jornalista fazia à diretoria do Atlético-GO, no período em que Maurício Sampaio era vice-presidente do clube.

O jornalista, que era torcedor do Dragão, deixava a rádio onde trabalhava quando foi atingido por diversos disparos vindos de ocupantes de uma motocicleta.