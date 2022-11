Ex-marido de Jojo passa a noite com Liziane 

- Publicidade -

Como Lucas Souza afirmou para esta coluna, ele não vai “parar a vida” após a separação de Jojo Todynho, anunciada no último sábado (29/10). O militar foi visto aos beijos com Liziane Gutierrez, em um evento no Rio de Janeiro, por pessoas que estavam no local. Publicações dos próprios indicam que eles também dormiram juntos.

O militar e a influenciadora andavam de mãos dadas pela boate e estavam o tempo todo lado a lado. Na manhã desta quarta-feira (2/11), ambos publicaram um vídeo, em seus respectivos perfis, de uma vista de frente para o mar. É possível perceber que o cenário é idêntico, o que indica que eles também passaram a noite juntos.

Os stories com mesmo cenário, no entanto, já foram apagados por Lucas e Liziane, mas você pode vê-los e compará-los na galeria acima.

No último sábado (29/10), pouco após o anúncio do divórcio, Lucas esteve com uma outra mulher em uma balada no Rio de Janeiro. Na ocasião, Jojo Todynho também marcou presença no estabelecimento e viu tudo. A artista afirmou que o ex-marido foi até a ela e causou confusão, sendo até mesmo expulso do local por seguranças.

Metrópoles