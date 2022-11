- Publicidade -

Como Lucas Souza afirmou para esta coluna, ele não vai “parar a vida” após a separação de Jojo Todynho, anunciada no último sábado (29/10). O militar foi visto aos beijos com Liziane Gutierrez, em um evento no Rio de Janeiro, por pessoas que estavam no local. Publicações dos próprios indicam que eles também dormiram juntos.