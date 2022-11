Ex-lutador mata a esposa e retira corpo em carrinho de compras

No sábado (5), outra câmera mostra Luis Paulo no saguão, por volta das 21h. O homem aparece no saguão e entra no elevado com um carrinho de compras vazio. Quatro minutos depois, o lutador reaparece e entra no elevador com o carrinho com lençóis. Segundo a polícia, nele estava o corpo da mulher, sob os tecidos.