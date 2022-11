Ex Jogador do Fluminense discute com torcedores do clube: “Qual o clube com menos títulos e menor torcida?”

- Publicidade -

O ex jogador do clube carioca, Hudson, levantou estes questionamentos, em suas redes sociais depois de se desentender com uma torcedora do clube, por conta de política. a discussão entre os torcedores e o ex atleta começou após o mesmo fazer um postagem em suas redes sociais comparando o clube carioca com São Paulo, Santos, e Cruzeiro. E perguntado qual deles tem menos títulos e torcida.

– Me ajudem aqui com uma questão: Entre São Paulo, Santos, Cruzeiro e Fluminense, qual o clube com menos títulos e menor torcida? escreveu Hudson no Twitter.

A relação entre Hudson e os torcedores do Fluminense ficou estremecida após o jogador se aposentar, e processar o clube. O jogador processou o Fluminense alegando acidente de trabalho, já que o mesmo se aposentou depois de sofrer uma séria lesão no joelho, enquanto atuava pelo clube. Hudson pede para o Fluminense R$ 1,5 Milhão a audiência está marcada para Maio de 2023.