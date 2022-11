Ex-Flamengo, Gerson  acerta com gigante brasileiro, afirma jornalista

- Publicidade -

Gerson está com um pé fora do Olympique de Marseille. O meio-campista perdeu espaço no time e pouco vem atuando, causando uma certa insatisfação não só no atleta, mas também em seus representantes.

Conforme vem sendo repercutido pela imprensa local já há algumas semanas, principalmente após a saída do argentino Jorge Sampaoli, o brasileiro perdeu prestígio na equipe e, de quebra, com o novo técnico, Igor Tudor.

Desta forma, uma saída do atleta vem ganhando força, com alguns do Brasil e até mesmo da Europa, já tendo manifestado interesse em sua contratação. Contudo, de acordo com informação do jornalista Gabriel Reis, do portal Paparazzo Rubro-Negro, o destino do meio-campista deve mesmo ser o futebol brasileiro.

Gerson está voltando para o Brasil, ‘crava’ Gabriel Reis

Nesta ultima segunda-feira (7), durante participação no podcast ‘Papo Reto’, do portal IG, o setorista do Flamengo, Gabriel Reis, ‘cravou’ que Gerson está retornando para o Flamengo na próxima temporada.

Ele afirma que o jogador já teria sinalizado positivamente para retornar ao Mengão e que uma reunião entre as partes já está marcada para acontecer nas próximas semanas. Ainda segundo ele, a ideia é de que Gerson seja um dos ‘craques’ prometidos por Marcos Braz para a disputa do Mundial, com o negócio podendo acontecer por algo em torno dos 12 milhões de euros (R$ 61,9 milhões).

Confira abaixo o trecho onde Gabriel ‘crava’ o retorno de Gerson ao Flamengo:

