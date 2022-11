Ex de Marcelo Bimbi o acusa de abuso e calote de R$ 300 mil reais

- Publicidade -

Lorena Marcondes e Marcelo Bimbi se conheceram pelo Instagram. A relação foi ficando cada vez mais afinada e rapidamente se tornou um namoro. Porém, foi justamente neste estágio que pouco tempo depois ela saiu traumatizada pelos abusos sofridos das mais diferentes maneiras, principalmente psicológica e financeira. O ex-Fazenda, segundo a médica contou com exclusividade à coluna LeoDias, além de lhe dever R$ 300 mil reais, também gastou todo o dinheiro que recebeu do partido Podemos para sua campanha eleitoral. Foram R$ 210 mil reais de recursos obtidos por Marcelo, mas que foram gastos para fins particulares.

“Ele sempre foi muito abusivo. Gastava tudo no meu cartão”, relata Lorena, que afirma ter sido tratada como uma princesa no início da relação, mas que apenas depois se deu conta de que esse comportamento foi para conquistá-la e, a partir de então, poder usufruir de seu poder aquisitivo.

“Meu cartão começou a fazer parte dele. Criou-se aí uma dependência emocional muito grande. E aí, ele começou a abusar de mim. Ele bebia muito, acordava e dormia bebendo whisky. E foi aí que começaram as agressões verbais. Ele já tacou ‘coisa’ na minha cara, me atacava psicologicamente, ele me fez depender dele emocionalmente, dizendo que eu era a mulher da vida dele, mas depois eu era ‘puta’.”

Os relatos de Lorena Marcondes ainda incluem um assessor de imprensa que trabalha com Bimbi. Segundo consta, ele também pedia dinheiro a ela. A coluna LeoDias recebeu todo o material que comprova as transferências por meio de pix a Bimbi e seu assessor. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Lorena também era insultada com xingamentos e humilhações.

“Ele e o assessor me pediam pix constantemente. Fui saber que ele saiu do Acre devendo todo mundo. Pediam ajuda sempre. Ele gastou meu dinheiro, recebeu R$ 210 mil reais do partido. Ele gastou esse dinheiro e não fez campanha. É um abusador de mulheres”, continuou a médica.

Lorena disse também que várias mulheres chegaram a entrar em contato com ela para expor o que sofreram com Bimbi. “Teve uma mulher que ele agrediu em Foz do Iguaçu e eu não acreditei. Hoje ela me agradeceu por eu ter tornado o caso público. Todo mundo mente e ele tá com a razão?”, questionou ela, que entrou com pedido de medida protetiva contra ele.

Lorena disse que percebeu que Bimbi queria ser sustentado até quando pudesse. “Ele me usou, me fez sentir a pior pessoa do mundo. Me chamava de tudo, de ‘puta’ e ‘vagabunda’, depois pedia desculpa.”

Para piorar a situação, antes do término oficial, as ameaças começaram a acontecer. Bimbi chegou a dizer que, caso Lorena levasse o caso à mídia, ele daria um jeito de envolvê-la como cúmplice de seus rolos. “Mas eu não tenho medo, nunca fui cúmplice de nada, eu fazia pix no que ele me pedia, afinal, ele não tem nome, não pode fazer nada. Nunca fiz nada em conta de partido, não tenho nada a ver com isso. Nunca fiz CNPJ pra partido.”

“Eu trabalhei de forma honesta, ajudei um cara a recomeçar a vida e ele jogar no lixo o meu dinheiro? Ele gastou meu dinheiro e o do partido sem pagar ninguém. Ele não pagou ninguém de lá.”

A relação dos dois se iniciou em julho e terminou em outubro deste ano. No dia 9 do mês passado, ele o colocou para fora de sua casa. A coluna LeoDias tentou contato com Marcelo Bimbi durante toda terça-feira (1/11) e também neste feriado, mas não tivemos retorno. Este espaço segue aberto para futuras manifestações.

Fonte: Metrópoles