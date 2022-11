Ex-ator de A Praça é Nossa se tornou morador de rua e disse como sobreviveu: “Me ajudavam”

- Publicidade -

O filho do ator Grande Otelo, Carlos Sebastião Vasconcelos Prata, o Otelo Filho, acabou virando morador de rua durante uma época, no Rio de Janeiro.

Conforme informações do jornal ‘O Globo’, o homem ficava próximo ao Hotel Serrador, tendo a sua localização no centro da cidade. Vale ressaltar que o artista já participou do elenco do programa A Praça é Nossa, no SBT.

Durante uma entrevista dada no mês de julho de 2021, para a coluna de Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, Otelo Filho comentou sobre a ocasião em que morou na rua.

“Eu sofri muita coisa. Foi aí que eu decidi ir para a rua. E aconteceu uma coisa incrível, foi lá que eu conheci pessoas que realmente se importavam comigo e não ligavam para saber de quem eu era filho”, começou ele.

“Vários moradores me ajudavam e chegavam a dividir a sua comida comigo. Fiquei cerca de três anos morando na rua”, disse ainda o ex-contratado de A Praça é Nossa.

Ator conseguiu uma nova oportunidade

Sem oportunidade na TV, o ator Grande Otelo Filho, decidiu consertar aparelhos eletrônicos. Contudo, ele ganhou uma nova chance nas telinhas ao ser contratado pela Record, onde fez parte do elenco da novela ‘Gênesis’, com exibição em 2021.

“Estar de novo num set de gravação foi muito simbólico para mim. Me senti renascendo. Estou animado, quero fazer novos projetos”, disparou ele.

Grande Otelo Filho ainda falou de sua vivência com seu pai. “O meu pai foi uma pessoa incrível, tínhamos uma relação muito próxima. Ele era um grande amigo. Ao mesmo tempo, ser filho de Grande Otelo sempre teve um peso muito grande sobre mim em todos os sentidos. Muitas pessoas se aproximavam por interesse. Também fui muito cobrado e comparado a ele”, declarou.