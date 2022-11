Everton Ribeiro e Pedro vivem expectativa pela convocação para a Copa

- Publicidade -

O elenco do Flamengo vive a expectativa da convocação de Tite para a Seleção Brasileira que irá disputar a Copa do Mundo, a partir do dia 20.

Dois nomes em particular estão mais fortes na disputa: Everton Ribeiro e Pedro, lembrados pelo treinador na última chamada.

E a temporada de ambos faz jus à essa expectativa. Enquanto o camisa 7 foi o capitão e maestro da equipe campeã da Copa do Brasil e da Libertadores, mantendo uma grande regularidade, inclusive com a amarelinha, o atacante foi eleito o melhor jogador e artilheiro do continental.

Everton Ribeiro tem números impressionantes na temporada. Disputou 63 jogos pelo Fla, maior número desde que chegou ao clube, marcando sete gols e distribuindo 10 assistências, duas delas decisivas, nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Pela Seleção Brasileira, em seis partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

O camisa 7 não esconde a ansiedade por uma possível convocação. “Não tem muito o que controlar. Parece que os dias não passam, mas vou continuar com a fé, esperando dia 7. Fazendo o que eu tenho que fazer, o meu melhor no Flamengo. Continuar bem, esperar a oportunidade e estar preparado para a Copa do Mundo”, disse em entrevista.

Já Pedro faz a temporada dos sonhos em sua carreira. Além dos títulos e do já citado prêmio de melhor jogador da Libertadores, o atacante é o artilheiro do Flamengo no ano, ao lado de Gabi, com 29 gols. Chamado por Tite na última convocação, ele foi bem e marcou um gol contra a Tunísia.

O camisa 21 flamenguista agradece bastante à Dorival Júnior pela possibilidade de estar na Copa. “Desde o primeiro dia ele mostrou confiança em mim e no meu trabalho, falando que esperava me colocar pra me ver jogando junto com o Gabriel, junto com meus companheiros de ataque. E ele sabia que se eu jogasse eu poderia voltar a estar no radar da Seleção também. E ali eu senti firmeza nele, vi que eu realmente poderia voltar a jogar, voltar a ser titular, jogar jogos grandes, que era isso que eu sempre busquei aqui no Flamengo”.

A convocação final de Tite será feita na próxima segunda-feira (7). Ele chamará 26 nomes para ir ao Catar. Recentemente, a CBF enviou à FIFA uma lista com 55 jogadores pré-convocados, que incluía, além dos dois citados, o goleiro Santos, o lateral-direito Rodinei, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o volante João Gomes e o atacante Gabriel Barbosa.

R7 Notícias