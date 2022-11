ETs no Brasil? Luzes misteriosas assustam e teorias de invasão ganham força

- Publicidade -

Quando a gente achava que já tinha visto de tudo no Brasil, teorias de invasão de óvnis ganham força. Nos últimos dias, pilotos de avião em Porto Alegre avistaram luzes suspeitas no céu, que não foram identificadas pelas equipes de controle.

A primeira aparição, segundo o G1, foi na madrugada de sexta-feira (4) para sábado (5). E, de acordo com o relato do Metrópoles, o fenômeno se repetiu na última terça-feira (8). Confira vídeos das luzes, que muitos acreditam se tratarem de ETs, e entenda o que está rolando no Sul do Brasil!

Primeiros pilotos avistam luzes em Porto Alegre

Em um dos primeiros vídeos sobre as luzes no céu, foi divulgado gravação entre piloto e controladora de tráfego, obtida pela Central de Controle do Aeroporto Salgado Filho. No vídeo, ele fala: “Tem umas luzes. Por vezes, elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três”, a fim de saber se se tratava de outra aeronave.

A controladora nega, afirmando que nada foi reportado para a Central. O piloto estava à caminho de Porto Alegre, saindo de São Paulo, e diz também que já tinha visto as luzes no dia anterior.

Piloto do voo Tam 3406, que decolou de Guarulhos para Porto Alegre, relata a aparição de ovnis durante a viagem. Em seguida, o piloto de um voo da Azul e controladores da torre também viram. Se tratariam de luzes que ascendem, apagam e se movem rapidamente, sem impedir o tráfego. pic.twitter.com/SmwBpjLrHV — Renato Souza (@reporterenato) November 6, 2022

Isso já foi suficiente para a web surtar e montar teorias de um possível contato de extraterrestres com os humanos – algo que foi defendido por especialistas em óvnis, ouvidos por veículos nacionais.

Mais luzes suspeitas são avistadas em POA

Para piorar, na última terça-feira (8), já na virada para quarta-feira (9), mais pilotos avistaram as luzes suspeitas, também na região de Porto Alegre (POA). Na gravação, o profissional diz que outros voos observaram o fenômeno.

Na torre de controle, a responsável pede para que ele grave o que está vendo, a fim de identificar padrões do movimento – algo que não foi pedido na primeira vez que as luzes foram notadas. O piloto responde que não consegue registrar pelo celular, já que o aparelho não capta os objetos misteriosos.

Em menos de um minuto, pilotos de quatro aeronaves relatam luzes no céu de Porto Alegre na noite de terça-feira (8/11). Controladora de tráfego aéreo orientou comandantes a filmar fenômeno. É a quinta noite seguida em que relatos desse tipo são registrados. pic.twitter.com/HQMT7wBVHs — Metrópoles (@Metropoles) November 9, 2022

Objeto não identificado foi confirmado

Jornalistas do G1 ouviram Carlos Jung, responsável pelo Observatório Espacial Heller & Jun, em matéria publicada na última segunda-feira (7). O especialista afirma que, de fato, não conseguiu identificar um objeto no céu, na noite de 5 de novembro, próximo a Lagoa dos Patos.

Por outro lado, Jung descarta qualquer alteração atípica no dia 6: “Atribuo à reflexão difusa de luz entre nuvens em direção a Porto Alegre, que pode ser gerada por holofote de luz ou até algum objeto. Não é incomum”, disse ao veículo.

Memes sobre a invasão de ETS circulam a web

Uma suspeita de invasão de óvnis e o que o brasileiro faz? Meme, é claro! Nas redes sociais, muitas pessoas já esperam a chegada de ETs, munidos das melhores imagens da web.

Teve gente querendo entender melhor essa tentativa de contato e até aqueles que atribuem a suposta aproximação com o resultado das eleições, de 30 de outubro. “Até os ETs voltaram”, afirmou um internauta. Confira:

depois da vitória do lula a imagem do brasil está melhorando tanto no exterior q até os ets voltaram a tentar fazer contato — milena (@wwwmlna) November 7, 2022

O OVNI Para com os ets no Brasil,

O brasileiro: pic.twitter.com/Kj5MPThVi6 — Felipe Gabriel (@Felipe_gabrielo) November 9, 2022

Os ETs chegando no Brasil qualquer dia da semana e me achando assim na cama pic.twitter.com/zKyQ5rxtgj — Babi (@babi) November 9, 2022

eu esperando os ETs pra me darem uma carona pro espaço pic.twitter.com/AFU0LPhFDz — Doug Nappa (@dougnappa) November 9, 2022

Os alienígenas batendo na porta do espaço aéreo brasileiro há mais de 3 dias e fazendo suspense para a entrada, pois nossos ETs são misteriosos pic.twitter.com/MWjZvT6GjG — CrisTeza (@Criss_Lopes_) November 9, 2022

E aí, você acha que os ETs estão tentando entrar em contato mesmo?