Estudo identifica emissão de sons em espécies anteriormente consideradas mudas

Ouvir as tartarugas-mãe chamando seus filhotes deixou Jorgewich-Cohen “super interessado” em identificar mais barulhos de tartarugas, disse ele. “Achei que talvez houvesse mais tartarugas por aí fazendo sons.”

O biólogo começou então a colaborar com um professor que desenvolveu um equipamento de som especializado para gravação subaquática. Ele começou em casa, gravando suas próprias tartarugas de estimação. “No começo, eu não esperava encontrar nada”, disse ele.

Mas, ao contrário de suas expectativas, ele “encontrou muitos sons”, disse ele.

A ideia logo se expandiu para um projeto de pesquisa maior. “A ideia era focar em animais que são comumente, historicamente, considerados não vocais”, disse ele. “Eu queria me aprofundar em reportar esses animais que não são conhecidos por vocalizar e tentar entender isso no quadro geral.”

Cada espécie foi registrada por pelo menos 24 horas. As gravações de áudio incluem clique, chilrear, assobio e ronronar.

Ele acrescentou tuataras depois de falar com uma especialista em répteis da Nova Zelândia que disse ter ouvido os animais fazendo sons durante o trabalho de campo. As gravações de áudio usadas na pesquisa documentam as distintas vocalizações rachadas do tuatara.

Os sons feitos pelas cecílias foram especialmente inesperados, disse ele. “Fiquei muito surpreso ao descobrir que eles produzem sons com frequência e de uma maneira muito engraçada”, disse ele. As gravações cecílias soam às vezes como um ronronar e outras como um arroto alto.

Ele também se surpreendeu com o amplo repertório de algumas espécies: algumas tartarugas “faziam muitos tipos diferentes de sons”. Outros, embora tivessem um vocabulário mais limitado, “não paravam de conversar”, repetindo frequentemente os mesmos sons.

E a pesquisa pode ter implicações mais amplas para nossa compreensão da biologia. Historicamente, “a principal hipótese era que os sons feitos por sapos, pássaros e mamíferos vinham de diferentes origens evolutivas”, explicou Jorgewich-Cohen. Esse fenômeno é conhecido como evolução convergente, quando as espécies se adaptam de maneira semelhante, embora tenham origens diferentes.

Mas a árvore genealógica evolutiva estendida construída pela equipe de pesquisa de Jorgewich-Cohen sugere que a capacidade de produzir sons “vem de uma única origem”, disse ele. O artigo afirma que a comunicação vocal deve ser tão antiga quanto o último ancestral comum dos vertebrados coanatos (vertebrados com pulmões), com aproximadamente 407 milhões de anos.

Comunicação animal

Além de registrar 53 espécies, Jorgewich-Cohen e sua equipe também usaram um conjunto de dados de comunicação acústica publicado pelo professor de ecologia e biologia evolutiva da Universidade do Arizona John Wiens e Zhuo Chen na Nature Communications em 2020.

Wiens, que não foi consultado para o estudo de Jorgewich-Cohen, disse à CNN que são necessárias mais pesquisas para estabelecer as origens comuns da comunicação vocal.

A pesquisa de Jorgewich-Cohen mostra apenas que as tartarugas e outras espécies estão emitindo sons — não que estejam usando esses sons para se comunicar, disse ele. No artigo, Jorgewich-Cohen e sua equipe escreveram que “a presença de um repertório complexo (presença de vários sons diferentes e/ou chamadas harmônicas)” indicava “significado comunicativo”.

Estabelecer que os sons são realmente uma comunicação significativa exigirá mais pesquisas, disse Wiens. Ele apontou para experimentos de reprodução, como quando os pesquisadores reproduzem gravações de dois sapos machos diferentes para uma fêmea ver o que a atrai mais.

Experimentos como esses fornecem evidências mais significativas de que os sons são realmente usados ​​para comunicação, de acordo com Wiens.

E os critérios para o que os cientistas identificaram como comunicação acústica não eram claros, disse ele. “Em alguns desses casos, é difícil dizer que eles estão fazendo sons”, disse Wiens.

Ainda assim, o artigo é útil para mostrar que o mundo animal é realmente mais tagarela do que os cientistas pensavam antes.

“Eles documentaram mais coisas emitindo sons do que as pessoas tinham percebido anteriormente”, disse Wiens. “Esse é o primeiro passo.”

O próximo passo deve ser implementar experimentos de reprodução e outros testes “para descobrir se eles têm comunicação acústica ou não”, disse ele.

Daqui para frente, Jorgewich-Cohen diz que espera decifrar o que as tartarugas estão realmente dizendo umas às outras — se alguma coisa.

“Na maioria dos casos, nós apenas sabemos que eles estão fazendo sons. Não sabemos o que eles significam”, disse ele.

E “além disso, gostaria de entender um pouco sobre sua capacidade de cognição — como eles pensam, mais do que realmente o que os sons significam”.

Além disso, entender o papel que o som desempenha na vida das tartarugas pode ajudar a contribuir para os esforços de conservação.

“As tartarugas são o segundo grupo de vertebrados mais ameaçado de extinção, atrás dos primatas”, disse ele. “Quando pensamos em sua conservação, nunca consideramos o ruído humano como uma fonte de problemas, e acho que talvez agora devêssemos começar a considerá-lo, repensando como fazemos conservação.”

