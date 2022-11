ESTES são os 6 signos mais amorosos do Zodíaco: em qual posição do ranking você está?

- Publicidade -

Quem acompanha de perto o Zodíaco e o horóscopo pode pensar muito na hora de escolher um parceiro ou uma parceira para se relacionar. Isso acontece porque essas pessoas podem acreditar que as pessoas de determinado signo podem se comportar de uma maneira, e não de outra, quando estão envolvidas em certas situações.

O motivo para isso é que o Zodíaco atribui alguns comportamentos a alguns signos. Dessa maneira, seguindo o Zodíaco, é possível saber quais são os signos mais amorosos que existem, assim como saber quais têm potencial para formar bons casais. Veja mais a seguir.

Melhores casais do Zodíaco

Câncer e Capricórnio: à primeira vista, a combinação pode parecer estranha, considerando que câncer é considerado como o signo mais sentimental e capricórnio, por sua vez, o mais sério. Mas eles se tratam de signos opostos complementares e podem extrair o que há de melhor um do outro.

Sagitário e Leão: uma dupla dinâmica e extrovertida, podem se divertir juntos mas respeitar o espaço do outro quando necessário. A confiança e compreensão pode ser a marca do casal.

Peixes e Escorpião: dois signos de água que podem se envolver em uma relação profunda e sentimental. A carga emocional e a entrega na relação pode ser grande.

Aquário e Aries: a combinação desses dois signos com personalidades fortes pode dar certo se respeitarem o espaço pessoal um do outro. Diretos e aventureiros, podem se dar bem juntos mas também respeitarem o espaço pessoal.

Signos mais amorosos

Peixes

O primeiro lugar na lista é Peixes. Como signo de água, os nativos podem ser muito emotivos, sensíveis e empáticos e, por isso, podem sentir a necessidade de constantemente retribuírem o carinho que recebem.

Câncer

O segundo lugar na lista fica com Câncer. Outro signo de água, os cancerianos guardam algumas semelhanças com os piscianos com relação ao sentimentalismo, ao romantismo e à sensibilidade. Para os cancerianos, a paixão pode ser muito importante.

Touro

Os taurinos podem ser muito apegados às coisas e às pessoas. Por essa razão, quando gostam de alguém, podem tentar demonstrar esse amor de forma constante.

Escorpião

Outro signo de água, o signo de Escorpião figura no quarto lugar dessa lista. Esse é um dos signos mais profundos do Zodíaco e, embora seja frequentemente associado ao sexo, profundidade nas relações é o que não falta para os nativos, por mais que o carinho demonstrado possa não ser meloso.

Libra

O quinto lugar fica com o signo de ar, Libra. Assim, para os nativos deste signo, gostar de alguém pode significar saber compreender o outro lado. E, também, demonstrar mais o lado carinhoso e compassivo.

Leão

Fechando a lista dos signos mais amorosos do Zodíaco, temos o signo de fogo Leão. Dessa maneira, os leoninos podem ser mestres na arte da sedução. Logo, os nativos desse signo podem conseguir envolver o parceiro ou a parceira como nenhum outro signo consegue.

Signos mais azarados

Libra

Librianos possuem uma vaidade um tanto quanto elevada, capaz até mesmo de colocá-los em situações extremamente preocupantes, como por exemplo, questões financeiras. Contudo, não é certo dizer que a culpa é do azar, mas sim da personalidade deles.

Gêmeos

O azar dos geminianos pode ser explicado pela distração deles. O pessoal de Gêmeos tende a ser um tanto quanto inconscequente, o que pode resultar em situação bastante complicadas. No entanto, isso poderia ser facilmente evitado se eles tivessem um pouco mais de responsabilidade.

Câncer

Os cancerianos são completamente regidos pelo drama e pelo vitimismo. Isso pode ser explicado pelo fato de que são um signo de água. Porém, esse vitimismo pode acabar atraindo tamanha rejeição, o que faz com os cancerianos culpem o azar por nunca encontrarem “pessoas certas”, qunado na verdade, a culpa é exclusivamente deles.

Aquário

Os aquarianos, apesar de parecem um tanto quanto “nariz em pé”, têm tamanha dificuldade em lidar com coisas e pessoas simples. Isso porque, eles são completamente arrogantes, e é exatamente esse o fato responsável por trazer “azar” para eles. Esse azar, portanto, pode ser categorizado como fruto dos seus atos.

Peixes

Por fim, mas talvez os mais azarados da lista, estão os piscianos. O pessoal do signo de Peixes tende a ser um tanto quanto distraídos, o que pode acabar ocasionando em situações de “azar”, ou apenas falta de atenção. Uma dica para os piscianos é para que comecem a prestar mais atenção nas coisas.

Signos mais sedutores do zodíaco

Alguns signos podem ter mais tendência do que outros a se entregarem no amor e na arte da sedução. Por esse motivo, as pessoas geralmente não conseguem resistir aos encantos desses grupos. Confira abaixo quais são os mais sensuais do zodíaco:

Touro

Taurinos são grandes amantes do prazer e, por isso, costumam colocar a satisfação dos seus parceiros em primeiro lugar. Amantes irresistíveis, eles não perdem a oportunidade de deixar sua marca em qualquer um por quem se interessarem.

Câncer

Os traços sonhadores dos cancerianos podem ser um atrativo para pessoas que gostam daqueles que possuem um charme natural. Muito carinhosos, eles fazem sempre questão de tratar mesmo seus ficantes com todo amor que puderem entregar.

Leão

Leoninos são experts no jogo da sedução, pois sua confiança costuma hipnotizar tanto as pessoas com quem eles se relacionam quanto aqueles que percebem sua presença no dia a dia. Expansivos, eles conseguem atrair olhares por onde passam e gostam disso.

Libra

Librianos são regidos por Vênus, deusa do amor, e não sem motivo entregam tudo de si em uma relação. Quando gostam de alguém, querem sempre deixar claro que podem fazer de tudo por aquela pessoa, como realizar seus desejos mais profundos.

Escorpião

Escorpianos são conhecidos por serem mestres em seduzir, especialmente sem precisar dizer sequer uma palavra. O jogo do amor é uma das coisas que eles mais gostam e, sempre que têm oportunidade, tentam conquistas pessoas ao seu redor, inclusive as pouco acessíveis.

