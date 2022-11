Estão abertas as inscrições para 8ª edição da Copinha Arasuper de Futsal

- Publicidade -

Com 24 participantes divididos nas categorias sub-10 (nascido até 2013), sub-12 (nascido até 2011) e sub-14 (nascido até 2009), a bola vai rolar a partir da segunda quinzena de janeiro de 2023 para a 8ª edição da Copinha Arasuper de Futsal.

Na próxima temporada, o torneio sofrerá um acréscimo de 33,33% na sua premiação paga aos finalistas. Cada categoria terá uma premiação de R$ 2.000, antes eram pagos R$ 1.500,00. “O nosso parceiro (Arasuper) com o reajuste na premiação, está valorizando ainda mais o nosso torneio”, comentou o desportista Auzemir Martins, coordenador da competição.

Cada equipe campeã será bonificada com uma premiação de R$ 1.300. O vice-campeão leva R$ 700,00. Os finalistas ainda receberão troféus e medalhas. A Copa Arasuper ainda garante premiação para o artilheiro, melhor jogador e goleiro. Cada equipe inscrita na competição paga uma taxa de R$ 200,00.

Com cada categoria contando com a participação de oito equipes, a ideia será dividir os clubes em duas chaves, classificando-se as duas melhores de cada grupo para a disputa das semifinais. O congresso-técnico para fechar o regulamento/fórmula de disputa do torneio está agendado para a primeira semana de janeiro na AABB. No mesmo dia, a coordenação irá divulgar a primeira rodada do torneio. Os jogos serão realizados nos ginásios da AABB e Centro Integrado dos Esportes (Cie).

Escolinhas confirmadas

Quatro escolinhas (Furacão, Flamenguinho, Rei Artur e Santa Cruz) estão confirmadas na 8ª edição da Copa Arasuper de Futsal. De acordo com o coordenador do torneio, desportista Auzemir Martins, essas escolinhas terão representantes praticamente nas três categorias.

Na temporada passada, as equipes campeãs foram as seguintes: Escolinha do Rei Artur (sub-10), Escolinha do Furacão (sub-12) e Escolinha do Flamenguinho (Sub-14).

Fonte: Na Marca Cal