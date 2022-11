Estamos prontos para tudo, inclusive morrer, dizem Bolsonaristas ao continuar manifestação

- Publicidade -

Na manhã desta sexta-feira, 4, centenas de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), decidiram manter a manifestação pacífica, em frente ao Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva – 4° BIS, localizado em Rio Branco.

No entanto, os apoiadores que defendem uma intervenção federal em protesto a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmaram que o movimento é ordeiro e não está causando perturbação sonora e, muito menos, obstruindo a passagem dos moradores a suas residências.

Em meio ao protesto, alguns militantes criticaram a decisão do juiz Giordane Dourado, que atendeu a ação civil pública do Ministério Público do Estado do Acre (MP), para a desobstrução do 4° BIS. “Nós temos apoio dos moradores da região e também não estamos queimando pneus em via pública, isso é mentira. Porque o juiz não veio ver isso aqui com seus próprios olhos”, indagou uma manifestante.

A polícia militar esteve presente no local para verificar se a via estava obstruída, contudo, os militares se retiraram após verificar que a manifestação estava atendendo a decisão judicial de Giordane Dourado.

AC 24 Horas