Estadual Sub 20 de Futsal começa com dois jogos

O Campeonato Estadual de Futsal Sub 20 começa neste sábado, 12, com duas partidas. Em Plácido de Castro, no ginásio Wilson Paula da Pena, a partir das 19 horas, Plácido de Castro recebe o Montenegro. No mesmo horário, no ginásio Álvaro Dantas, o ABC joga contra o Murbanense, de Manuel Urbano.

Seis equipes na disputa

O Estadual terá seis equipes, divididas em duas chaves. Os times jogam entre si dentro dos grupos e os dois primeiros classificados avançam às semifinais.

Grupos

A

PSC

Plácido de Castro

Montenegro

B

ABC

Murbanense

Fluminense da Bahia

