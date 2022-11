Estados Unidos nega ter feito “desenho de pênis” no céu de base militar da Rússia

“O KC-135 Stratotanker (RAKE71) operando no Mediterrâneo Oriental se ajustou entre várias rotas de voo diferentes durante o curso da missão. Embora esses ajustes e movimentos pareçam criar um contorno vulgar, não houve intenção dos pilotos ou da unidade de fazê-lo”, afirmou o capitão da Força Aérea dos EUA, Ryan Goss, ao jornal Task and Purpose, especializado em assuntos do mundo militar.