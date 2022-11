Estado lança campanha Faça uma Criança Feliz no Natal

- Publicidade -

Secretarias e autarquias do governo do Estado têm pressa para executar a terceira edição da campanha de arrecadação de brinquedos Faça Uma Criança Feliz no Natal e, para garantir agilidade no início das atividades, os gestores das pastas lançaram a campanha no formato virtual na manhã desta sexta, 11, coordenada pela Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

Assim, nesse formato célere e prático, os secretários de Estado, ou seus representantes, encaminharam por meio da reunião remota as questões práticas sobre a arrecadação dos brinquedos para presentear as crianças em situação de vulnerabilidade social, detalhes de logísticas e acertos gerais para um melhor aproveitamento no recebimento, identificação dos itens até o momento da entrega.

A campanha de arrecadação de brinquedos para fazer o Natal de crianças das camadas menos favorecidas feliz é uma ação conjunta envolvendo todo o corpo funcional da esfera estadual. Inclui também a arrecadação de cestas básicas, pois, conforme troca de informações levantadas durante a reunião, em diversas circunstâncias da entrega dos brinquedos as crianças pediram algum tipo de alimento.

“Tivemos momentos marcantes em que, no recebimento do presente, a criança pediu cuscuz, sorvete e muitos solicitaram cestas básicas para que toda a família tivesse o que comer no Natal”, lembrou a titular da pasta de Direitos Humanos, Ana Paula Lopes Lima.

A secretária enfatiza que nas prioridades demandadas pelo governo para as festividades de final de ano estão o projeto Luzes do Natal, que é a decoração na área central, a festa de réveillon, ambas em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, e a campanha de arrecadação de brinquedos e cestas básicas.

Os pontos de arrecadação já estão disponibilizados em todas as secretarias de Estado até o dia 20 de dezembro, garantindo comodidade para que os interessados em fazer doações tenham facilidade para chegar na secretaria de Estado que lhe ofereça melhor acessibilidade.

Na primeira edição da campanha em Rio Branco foram arrecadados 3 mil brinquedos, na segunda foram 2.500 e a expectativa é ultrapassar os números das duas primeiras campanhas para arrecadar brinquedos e fazer a felicidade de um número maior de crianças.