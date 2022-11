Estado investe em reformas das unidades do Saneacre

- Publicidade -

Inseridos em um bom ambiente, trabalhadores se sentem mais seguros, motivados. Pensando no bem-estar dos servidores e melhoria da qualidade do atendimento com serviços de abastecimento de água no interior, o governo do Estado executa a revitalização das unidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) em Xapuri e Epitaciolândia.

Em Epitaciolândia, a execução do projeto contempla reforma e ampliação da estrutura existente, com adequação da Casa de Química e revitalização dos reservatórios (apoiado e elevado). Em Xapuri, as intervenções incluem revitalização total da sede e das duas estações de tratamento de água (ETAs 1 e 2).

Viabilizadas por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda no Acre (PEC/GER-AC), as reformas alcançam, ainda, unidades do Saneacre de Capixaba, Manoel Urbano, Xapuri, Sena Madureira e Senador Guiomard. O investimento total é de R$ 1.894.037,03, oriundos de recursos próprios do governo do Estado do Acre.

O presidente do Saneacre, Ítalo Lopes, lembra que, além das obras do PEC-GER, já em execução, ao longo dos últimos três anos foram feitos investimentos importantes em Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Tarauacá. “Em Mâncio Lima está sendo feita, de fato, uma revolução no ambiente de trabalho dos profissionais, e o governo do Estado, por meio do Saneacre e da Seinfra [Secretaria de Estado de Infraestrutura], tem buscado melhorar as condições de trabalho em todas as regionais do estado”, informou.

Ainda para aumentar a capacidade de abastecimento em Epitaciolândia, uma nova Estação de Tratamento de Água será instalada no município. A nova estrutura está sendo montada, e a execução da base para receber a nova ETA, concluída.

Para o presidente da autarquia responsável pelos serviços de abastecimento de água nos 21 municípios do interior do Acre, “todas essas ações refletem na qualidade da prestação dos serviços, e, inclusive, na forma como podemos receber clientes, usuários, dentro das nossas instalações. Temos notado um retorno muito positivo dos profissionais e a ideia é seguir melhorando, tanto a prestação do serviço como o ambiente de trabalho”, enfatizou Ítalo.

Agência Acre