Estado instrui extrativistas em boas práticas de produção de castanha-do-brasil

A equipe da Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa) continua capacitando produtores nos municípios do interior, apresentando boas práticas na produção de castanha-do-brasil para 360 extrativistas, por meio de um curso que já beneficiou duas comunidades. Uma delas é o Seringal Nova Esperança, comunidade Altamira, localizado no km 16 do Ramal Pinheiro Barreto, em Xapuri. O treinamento recebe apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II.

O curso tem base nos aspectos gerais da castanheira, legislação relacionada à produção de mudas florestais, produção de mudas por propagação vegetativa, construção de miniestufas e comercialização. Atendendo a essa agenda, a Sepa promove nesta quinta-feira, 17, e sexta, 18, mais uma capacitação na comunidade Palmeiras, na Reserva Chico Mendes, em Brasileia.

“O intuito é auxiliar, com boas práticas, o manejo e produção de mudas de castanheiras. A técnica e as novas experiências proporcionam mais produtividade, além de gerar renda”, disse a engenheira da Sepa, Eneide Taumaturgo.

As miniestufas de castanhas-do-brasil fazem parte de uma nova técnica da agricultura orgânica. O método favorece o desenvolvimento vegetativo das mudas via enxertia, que crescerão de maneira regular. Além disso, o procedimento tem baixo custo para o produtor.

No início de novembro, a colocação Boa Vista, localizada na Reserva Extrativista de Chico Mendes, em Xapuri, recebeu uma capacitação em produção da castanha.

A participação da Sepa, juntamente aos parceiros, beneficia centenas de famílias que comercializam a castanha. O Acre é o terceiro maior produtor da noz, segundo dados de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, o governo do Estado continua trabalhando para que os extrativistas tenham o suporte adequado, com aulas teóricas e práticas.