Esposa de Juliano Cazarré volta para casa após 5 meses com a filha internada: “Tempo bom”

Juliano Cazarré e Letícia Cazarré tem passado semanas e semanas dentro do hospital, após a sua filha, a pequena Maria Guilhermina, ser diagnosticada com uma doença rara.

A batalha segue desde junho, quando o ator e sua esposa descobriram uma doença rara no coração da filha. A mãe largou tudo para acompanhar a luta da filha em um hospital de São Paulo.

Vale lembrar que de lá pra cá a pequenina bebê já passou por quatro cirurgias, sendo uma delas imediatamente logo o parto.

A mãe, que não mede esforços para a saúde da filha, estava no hospital, sem ir para a casa, desde os últimos cinco meses. Então, nesta segunda-feira, 14 de novembro, como a a criança segue sem previsão de alta hospitalar, Letícia conseguiu retornar para casa, para passar dias de descanso com os outros filhos e o marido Juliano Cazarré.

“Cinco meses sem pisar aqui. Quatro dias em casa. Tempo bom para organizar tudo o que ficou pendente nos últimos cinco meses que estive fora”, disse a esposa do ator, em seus Stories do Instagram, mostrando um pedacinho do seu lar na sequência.

“Um marido que cuida tão bem dos nossos quatro filhos, da casa, do jardim, organiza os livros e ainda manda reformar e pendurar uma tapeçaria dos meus saudosos avós gaúchos, vovô Argus e vovó Lourdes”, escreveu a bela na ocasião.

Diagnóstico logo após o parto

A esposa de Juliano Cazarré antes já tinha falado sobre a doença rara da guerreira, Maria Guilhermina: “Queridos amigos, hoje nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do cone, pelas mãos do Dr José Pedro e do Dr Rodrigo Freire”.

“Desde o início, quando recebemos o diagnóstico de Anomalia de Ebstein, pedimos ao Beato Álvaro del Portillo, sucessor de São Josemaria, que intercedess

