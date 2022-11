‘Esperança de dias melhores’, diz deputado Leo de Brito sobre encontro de Lula com parlamentares

- Publicidade -

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, na manhã desta quinta-feira, 10, com senadores e deputados de diversos partidos políticos, em Brasília. Quem participou do encontro, que também contou com a equipe do gabinete de transição do governo federal, foi o deputado federal do Acre, Leo de Brito (PT/AC).

De acordo com Leo, a presença de Lula, em Brasília, tem ajudado a transformar o ambiente político.

“A presença do presidente Lula em Brasília, nesses dois dias, representou uma mudança extraordinária do clima, tanto da política, como também das instituições. Esse diálogo que o presidente Lula está fazendo, tanto com o Judiciário, quanto com o Legislativo, é um diálogo respeitoso, em busca de pacificar a relação entre os poderes e também respeitar a classe política e o Poder Legislativo. Mesmo com todas as divergências, está, de fato, criando um clima de muita esperança, de que nós vamos viver dias melhores no nosso país”, afirmou.

Durante o encontro, Lula garantiu que a “civilidade está de volta” ao Brasil e pediu apoio ao enfrentamento à fome nos país.

“O presidente Lula fez uma fala muito forte no sentido de que vai poder contar com o Congresso Nacional, principalmente, para combater a fome, que voltou no nosso país. É algo que emociona muito o presidente Lula, que vai voltar a gerar emprego, o país voltar a ser respeitado internacionalmente, assumir o protagonismo que o Brasil teve nos governos dele. É uma mensagem de esperança, respeito a todas as pessoas e, sobretudo, de união do Brasil”, destacou Leo.

Lula, que se emocionou durante a sua fala, acrescentou que retorna para um terceiro mandato por uma única razão: tentar restabelecer a dignidade do povo. “É a prioridade zero. O mesmo discurso que eu fiz, em janeiro de 2003. Não temos que mudar uma única palavra. Se quando eu terminar este mandato, cada brasileiro tiver café, almoço e jantar, outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida”.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles