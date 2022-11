Escola de Negócios do Acre forma mais de 20 alunos no curso de agente vacinador de brucelose

- Publicidade -

A Agência de Negócios do Acre (Anac), por meio da Escola de Negócios do Acre (Enac), formou 21 alunos no curso de agente vacinador de brucelose em Sena Madureira. A diplomação foi realizada no sábado, 12.

Além do certificado de conclusão, os alunos receberam também um kit com uma pistola de vacinação, para que já possam sair do curso preparados para o mercado de trabalho, gerando renda e emprego.

O diretor-presidente da Anac, Evilando Achaad, falou sobre a importância dos cursos da Enac, não só para os estudantes, mas também para todo o Acre. “A Enac tem como premissa a emancipação socioeconômica através da qualificação. Estamos formando novos profissionais e com isso, atendendo a determinação do governo, de fomentar políticas públicas para a geração de emprego e renda para o nosso estado”, disse.

Curso

A vacinação contra brucelose é uma ferramenta de grande eficiência, que auxilia na prevenção da doença, protegendo os rebanhos e as pessoas que tenham contato com a bactéria causadora, como por exemplo, bebendo o leite do animal contaminado.

Enac

A Enac é um projeto do governo que visa capacitar o acreano que já está empreendendo com um preparo adequado para atuar em seu negócio.

Além disso, os cursos são desenvolvidos em parceria com os municípios. As temáticas dos treinamentos são escolhidas após o diálogo sobre as necessidades de capacitação das comunidades.