Escalado para Copa do Mundo, Neymar pede para mãe se afastar de Tiago Ramos

Escalado para o maior campeonato mundial de futebol, mais conhecido como ‘Copa do Mundo‘, Neymar Jr, teve sua escalação para representar a seleção brasileira de futebol confirmada nesta segunda-feira (07), pelo técnico Tite.

O atacante do PSG que assistiu a convocação de Tite pela televisão em sua casa ao lado do filho, usando um conjunto de mais de 18 mil reais, caprichou no look e no luxo e vibrou muito ao ver o seu nome confirmado na lista do técnico da seleção, para mais um mundial.

Afastados das polêmicas há algum tempo, Neymar Jr. viu seu nome ser ligado mais uma vez a Tiago Ramos, após o ex-namorado de sua mãe Nadine Gonçalves, ser anunciado no elenco do reality show da Record TV, como: “Ex-namorado da mãe de Neymar“, a frase viralizou e dentro e fora do confinamento as pessoas só se referiam ao peão que acabou sendo expulso do jogo como: “Padrasto de Neymar ou Neydrasto“.

Com a saída de Tiago do jogo, que se declarou várias vezes para a ex-namorada dentro do cercado rural, o jogador ficou preocupado com uma possível reaproximação entre Nadine e Tiago que acabou se envolvendo em mais uma confusão recentemente em uma praia do Rio de Janeiro e mandou a real para a mãe. O menino Ney, teria pedido para que a matriarca se mantenha afastada do rapaz, para que nenhum escândalo aconteça durante sua participação no mundial.