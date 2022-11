Escalação do São Paulo: Reinaldo e Luizão devem fazer despedida do clube no domingo

- Publicidade -

O São Paulo deu mais um passo na preparação para o último jogo da temporada, no domingo, às 16h (de Brasília), diante do Goiás, fora de casa.

O confronto deve marcar a despedida de Reinaldo e Luizão, que não chegaram a um acordo de renovação e estão próximos de deixar o clube. Ambos têm condições de atuar e ficam à disposição de Rogério Ceni.

Reinaldo tem grandes possibilidades de ser titular. Luizão, por sua vez, ganha novamente a concorrência de Rafinha, que volta após cumprir suspensão contra o Internacional.

Apesar da volta de Rafinha, o treinador tem outros dois problemas com as suspensões de Patrick e André Anderson. Além dele, há outras 11 baixas para o confronto que encerra a temporada do São Paulo (veja a lista abaixo).

Desta maneira, um possível time tem: Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O São Paulo entra em campo com um sonho distante de se classificar para a próxima Libertadores. Para garantir uma vaga no G-8, o Tricolor precisa vencer e torcer por uma combinação de mais três resultados.

Além de vencer o Goiás, em Goiânia, a equipe depende de pelo menos empates de América-MG e Fortaleza, além de uma derrota do Botafogo na despedida da competição – os cariocas, com dois pontos de vantagem, superam os paulistas no número de vitórias (15 a 12).

Na última rodada, o América-MG recebe o Atlético-GO, que luta contra o rebaixamento, enquanto o Fortaleza duela contra o Santos, fora de casa. O Botafogo, por outro lado, encara o Athletico, em Curitiba.

Confira a lista de desfalques do São Paulo para domingo:

• Patrick (suspenso)

• André Anderson (suspenso)

• Caio (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito)

• vMoreira (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

• Andrés Colorado (contratura na região anterior da coxa direita)

• Alisson (dores na coxa direita)

• vMiranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo)

• Igor Vinícius (pubalgia)

• Nikão (desconforto na região do adutor esquerdo)

• Rodriguinho (mialgia na região posterior da coxa direita)

• Eder (trauma no joelho esquerdo)

• Diego Costa (aprimora a forma após tendinite no joelho direito)

• Arboleda (seleção equatoriana)