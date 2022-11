Equipe do Xadrez consegue resultados expressivos nos Jogos Escolares

- Publicidade -

Entre as modalidades que o Estado do Acre levou para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que acontece no parque olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, está o Xadrez, que teve quatro atletas, um do Colégio Meta e outros três do Colégio Anglo.

Os atletas tiveram como técnicos o professor Francisco Jonas Nascimento e também o professor Neurismar Rocha, que também é presidente da Federação Acreana de Xadrez (FAX).

Para o professor Francisco Jonas, os atletas João Francisco Montezuma (Meta), Guilherme Sales (Anglo) e Laís Rodrigues (Anglo) participaram pela primeira da competição e, mesmo assim, obtiveram excelentes resultados. “Eles tiveram um desempenho bastante satisfatório”, disse.

Mas o maior destaque dos atletas do xadrez ficou para Maria Alice Ricarte, do Anglo. Embora os outros atletas tenham tido pontuação em todas as categorias, é a segunda vez que ela participa e seus resultados, de acordo com o técnico, foram “bastante expressivos”.

Ele diz que no torneio pensado ela conseguiu 3,5 pontos com o detalhe de ter enfrentado uma atleta do Paraná. No torneio blitz ela foi ainda melhor, venceu cinco das sete adversárias, derrotando, por exemplo, atletas de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte, vindo a perder para um atleta de Santa Catarina.

No cômputo geral, Maria Alice ficou em sétimo lugar, a melhor classificação do Acre e também da região Norte. “Para se ter uma ideia do desempenho da nossa atleta, ela ficou com a mesma pontuação da terceira colocada, mas perdeu pelos critérios de desempate”, explicou o professor.

Para o professor Neurismar Rocha, esse foi a melhor participação do Acre nos jogos escolares, onde todos os atletas, de alguma forma pontuaram. “Nosso objetivo, a partir de agora, é fazer com o que o xadrez chegue também na rede pública do nosso Estado”, afirmou.

A participação das delegações acreanas nos JEBs tem o apoio do governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), da Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE), além da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Agência Acre