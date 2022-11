Equipe da Saúde é convidada para apresentar sistema de gestão hospitalar em congresso de tecnologia

- Publicidade -

Representantes do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) foram convidados a apresentar, no XIX Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, a ser realizado em Campinas (SP) entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, o modelo de gestão hospitalar implantado no Pronto-Socorro de Rio Branco no último ano.

O evento tem como tema Sistemas Inteligentes para a Saúde: Desafios e Governança. A comitiva da Sesacre será integrada pelo chefe do departamento, Paulo Cavalcante, e os técnicos Rafael Castro e Reuben Fernandes.

A equipe falará da experiência da adoção do Sistema de Gestão Hospitalar (G-Hosp), implantado no Pronto-Socorro de Rio Branco, abordando as metodologias para a implantação até as melhorias na eficiência e gestão hospitalar, bem como os desafios na quebra de paradigmas no uso da tecnologia.

Além da experiência com a implantação do sistema, serão apresentados os avanços realizados nos últimos anos pelo setor, que incluem a disponibilização de internet em todos os municípios do estado, a aquisição de diversos equipamentos, como computadores e nobreaks, aos servidores e o uso de ferramentas de business intelligence (BI) para análise de dados, fundamentais para a modernização das unidades hospitalares do estado, garantindo maior eficiência no atendimento à população.

“É salutar ressaltar a importância da ajuda da Administração Superior da Sesacre, que deu todo o apoio necessário para a execução das atividades, tanto na compra de equipamentos como na aquisição do sistema, para que a equipe de TI pudesse desenvolver um bom trabalho”, ressalta Paulo Cavalcante.

Agência Acre