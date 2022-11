Equipe da Representação do Governo do Acre em Brasília reforça informações sobre operacionalização do eSocial

- Publicidade -

Servidores da área financeira, de pessoal e de informática da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) participaram, nesta quarta-feira, 16, de treinamento sobre a operacionalização do eSocial. Trata-se do sistema digital do governo federal exigido para o encaminhamento das chamadas obrigações acessórias e que são relativas à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

Esse é o segundo treinamento da equipe sobre o eSocial, mas agora o reforço foi mais focado na operação do sistema.

“O objetivo é fazer os ajustes necessários para a melhor operacionalização, permitindo maior agilidade, segurança e transparência das informações, conforme possibilita o sistema, e é determinação do governador Gladson Cameli”, explicou o chefe da Repac, Ricardo França. Ele destacou “o empenho e a parceria” da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) “nas orientações e disponibilidade de equipes para treinamentos com este objetivo”.

A capacitação foi realizada por dois servidores da Seplag: Marcelo Augusto Jorge, chefe do Departamento de Contabilidade e Custos, e Fernando Bessa, chefe do Departamento Financeiro de Gestão de Pessoas. Os dois foram a Brasília participar de reunião do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin) e aproveitaram para reforçar a capacitação dos servidores da Repac.

Conforme explicou Marcelo Augusto, a operação envolve, por exemplo, a integração de sistemas abrangendo desde a folha de pagamento e mensageria à Declaração de Créditos e Tributos Federais, com a exportação dos dados para o eSocial, o que requer equipes preparadas.

“Estamos em momento de transição nas rotinas de trabalho e é natural que haja inseguranças nas equipes e o reforço busca tirar as dúvidas na prática”, disse Marcelo, reforçando que, além de responsabilidade, “o eSocial traz celeridade e segurança aos gestores e respectivas equipes sobre as informações e processos envolvidos”.

“Esse sistema potencializa a gestão e resguarda o próprio gestor e os técnicos em relação à consistência das informações abrangidas”, reforçou Fernando Bessa.

A Repac – A Representação do Governo do Acre em Brasília é o braço do governo do Acre na capital do Brasil e tem por objetivo defender os interesses da população acreana junto aos órgãos federais e organizações nacionais e internacionais.

Fonte: Agência do Acre