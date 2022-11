Equador vence primeiro jogo na Copa do Mundo por 2 x 0 sobre Catar

- Publicidade -

A seleção do Equador começou sua trajetória na Copa do Mundo com o pé direito. Na partida de abertura, neste domingo (20/11), o time enfrentou o país-sede Catar e garantiu sua primeira vitória com o placar de 2 x 0.

Antes do início do confronto, o estádio Al Bayt também recebeu a cerimônia de abertura do torneio. A apresentação contou com discurso sobre inclusão e diversidade, proferido pelo ator Morgan Freeman, e show do catari Fahad Al-Kubaisi e do cantor sul-coreano Jung Kook, um dos integrantes do famoso grupo de k-pop BTS.

A seleção equatoriana dominou a partida e teve mais chances claras de gol. Valencia, capitão da equipe, balançou a rede três vezes, sendo a primeira delas anulada, a segunda de pênalti e a terceira de cabeça.

Apesar de o Catar ter conseguido mais chances claras no segundo período, o placar permaneceu o mesmo e o time anfitrião não recebeu pontos em sua primeira partida. Com a derrota, Catar é o primeiro país-sede a perder o duelo de abertura.

