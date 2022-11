Entrada de Daniel Alves em Pedro no treino da Seleção gera memes: “Calma”; veja o vídeo

- Publicidade -

A imagem de uma entrada de Daniel Alves em Pedro no treino da Seleção desta terça-feira viralizou. Nela, o lateral atinge por trás o tornozelo do atacante. Parece uma falta bem feia e que ganhou as redes sociais.

Porém, o vídeo mostra que o lance teve bem menos intensidade do que a imagem sugere. E relatos de quem assistiu in loco ao treino do Brasil também confirmam que não houve violência na jogada. Pedro se levanta rapidamente e o treino prossegue. (Veja no vídeo abaixo)

Calma vovô! Após entrada dura em Raphinha e Pedro, Daniel Alves virou meme nas redes sociais. pic.twitter.com/bkFr2YrX2M — 10 e Faixa (@10e_faixa_) November 15, 2022

Se não dá pra ajudar, atrapalhe. O importante é participar — A.Gabriel Colpani Venâncio (@FFC_Agabriel) November 15, 2022

esse daniel alves quase machucando o menino pedro

se liga doidão🤨 — futura herdeira (@nandxyt) November 15, 2022