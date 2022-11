Enem neste domingo: 33 milhões participam da primeira fase no Brasil; mais de 21 mil no Acre

- Publicidade -

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 será aplicada neste domingo (13/11). O teste ocorre após duas edições marcadas por crises, recordes de abstenções, problemas de logística e prejuízos na aprendizagem devido à pandemia de Covid-19. Agora, a expectativa é que o cenário de “normalidade” seja retomado no exame deste ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 3.396.632 estudantes estão inscritos no exame – o segundo menor índice em 17 anos. Do total, 3,3 milhões realizarão a versão impressa da prova. As demais 65 mil inscrições correspondem a estudantes que farão o Enem digital.

Histórico de adiamentos e logística

Em 2020, devido à crise sanitária causada pela Covid, a prova, que acontece tradicionalmente em novembro, foi adiada para janeiro de 2021. Após o anúncio das novas datas, o Inep protagonizou uma série de embates judiciais para que o exame fosse novamente alterado, já que o país enfrentava um pico de casos da doença.

