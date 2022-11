Enem 2022: tema da redação é ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil’

- Publicidade -

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 é “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, em uma rede social. A redação faz parte do primeiro dia de prova, realizada neste domingo (13).

O tema proposto é o mesmo para quem faz o Enem Digital. A prova teve início às 13h30. Os candidatos terão até as 19h para terminar o exame. A prova de redação do Enem exige a produção de uma dissertação, em que o candidato precisa defender um ponto de vista.

Para Roberta Panza, professora e autora do Colégio e Sistema pH, o tema desta edição do Enem é “bem importante para o contexto” brasileiro. “Mesmo sem ter acesso aos textos de apoio, o que dá para dizer é que é um tema bem interessante, bem importante para o nosso contexto”, avalia.

“ESTAMOS FALANDO DE MINORIAS SOCIAIS HISTÓRICAS, QUE SÃO GRUPOS QUE SOFREM E SOFRERAM OPRESSÃO. SÃO GRUPOS IMPORTANTÍSSIMOS PARA O PAÍS. PENSAR OS DESAFIOS DESSES GRUPOS DENTRO DO NOSSO PAÍS É UMA QUESTÃO SUPER IMPORTANTE, PRINCIPALMENTE PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO”, DIZ.

Na avaliação de Daniela Toffoli, coordenadora de Linguagens do Curso Anglo, esse tema “é a cara do Enem.