Enem 2022: saiba o que levar para fazer a prova no domingo

- Publicidade -

Nos próximos domingos, 13 e 20 de novembro, milhares de acreanos irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – prova importantíssima para quem deseja ingressar no ensino superior. E tão importante quanto estar atento ao horário, para não ficar fora do portão da escola em que seu exame será realizado, é saber quais são os documentos necessários para apresentar no dia.

Por conta da diferença de duas horas do horário do Acre com Brasília, no estado acreano os portões abrem às 10 horas (horário local) e fecham às 11h. E as provas iniciam às 11h30, com encerramento às 17h.

Para terem acesso aos locais de prova, os candidatos inscritos no Enem 2022 devem documento de identificação, que pode ser:

RG: cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal, inclusive na versão RG digital;

CNH (Carteira Nacional de Habilitação), física ou virtual;

E-título de eleitor; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte.

A novidade é que, neste ano, também serão aceitos documentos digitais, desde que exibidos no aplicativo oficial — prints de tela não serão aceitos. Caso o candidato tenha perdido seus documentos ou tenha sido roubado, poderá fazer a prova mediante a apresentação de boletim de ocorrência (BO), expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame.

Além disso, o participante que não tenha seu documento oficial, vai passar por uma identificação especial, em que é feita uma coleta de informações pessoais. Essa identificação especial também pode ser realizada se seus documentos estiverem danificados, ilegíveis, com uma fisionomia diferente que não permita completa identificação do resto ou assinatura.

A dica do site A GAZETA é para que os candidatos baixem os aplicativos para obter CNH digital, RG digital ou E-Título de eleitor, antes do dia de prova.

O que mais levar no dia da prova do Enem

Outro item obrigatório no dia da prova é a caneta esferográfica de tinta preta em material transparente. O estudante também pode levar consigo o cartão de Confirmação de Inscrição e Declaração de Comparecimento impressa, caso seja solicitado.

No momento da prova, no entanto, só é liberado estar em posse apenas do documento e a caneta esferográfica. Antes de entrar na porta, os participantes recebem um envelope porta-objetos, onde devem depositar os demais objetos, guardando, posteriormente, o envelope embaixo da sua carteira.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles