Enem 2022: mais de 100 ônibus vão circular em Rio Branco nos domingos de provas

Os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Rio Branco, vão contar com uma frota de 72% de ônibus circulando pelos bairros da capital acreana, nos domingos de provas, 13 e 20 de novembro.

De acordo com o diretor de transporte da RBTrans (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), Vilas Boas, serão 101 coletivos operando. Além disso, quatro veículos serão mantidos em stand by, caso algum veículo em circulação apresente problema.

O plano de ação da RBTrans foi finalizado ainda no início da semana. “Nosso plano é feito em cima de dados técnicos das demandas de pessoas inscritas. Com base nestas evidências, considerando as demandas dos anos anteriores, traçamos o plano e monitoramos”, explicou Vilas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Acre, mais de 22 mil candidatos se inscreveram e devem participar das provas, que começam com a redação e também linguagens e ciências humanas. Só em Rio Branco, foram mais de 14 mil candidatos.

Os portões abrem às 12h (horário de Brasília), 10h no horário do Acre. O fechamento dos portões ocorre às 13h (horário de Brasília), 11h no horário acreanos, e as provas iniciam às 13h30 (horário de Brasília), 11h30 no horário do Acre. E o horário de encerramento às 19h (Brasília), 17 horas no Acre.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles