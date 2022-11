Enem 2022: estudantes começam a entrar nos locais de prova

- Publicidade -

No Acre, os portões das instituições que vão receber os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram aberto às 10 horas. Até às 11 horas, os participantes poderão entrar para os seus locais de prova.

Neste domingo, 13, os candidatos farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que o estado acreano registrou 22.181 inscrições de candidatos que devem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

O número de candidatos inscritos aumentou no estado, em comparação com a edição do ano passado, quando foram feitas 20.336 inscrições.

Maria Meirelles/A Gazeta do Acre