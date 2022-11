Encontro de Gladson com Lula repercute: “Ficamos felizes que se comprometeu a estabelecer diálogo”

- Publicidade -

O primeiro encontro entre o Governador Gladson Cameli (PP) e o presidente eleito Lula da Silva (PT), que nas eleições estavam em lados opostos, continua repercutindo nas redes sociais. O encontro aconteceu durante a COP 27 realizada no Egito. Hoje (16) falou que ficou feliz juntamente com os outros governadores pelo comprometimento do presidente em estabelecer diálogo entre os estados, municípios e o governo federal.

“Pedi que o governo federal mantenha o compromisso com todos os moradores da região amazônica. Reforcei que a preservação da biodiversidade amazônica passa pela valorização humana. Precisamos ter recursos para uma sobrevivência com qualidade de vida. E isso passa não só pela geração de empregos, mas também pela melhoria da nossa educação, da saúde pública e da segurança dos nossos cidadãos. Ficamos felizes que o presidente eleito se comprometeu a estabelecer o diálogo entre governo federal, Estados e municípios”, escreveu Cameli.