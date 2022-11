Empresas ampliam número de vagas e iniciam contratações temporárias em Rio Branco

- Publicidade -

No mês de novembro, com as promoções da Black Friday, e dezembro, com o Natal, a época mais lucrativa para o setor varejista, já teve início a contratação de trabalhadores temporários, em todo país. Em Rio Branco, lojistas já estão oferecendo vagas para os que estão desempregados, ou para quem procura o primeiro emprego.

“Estamos contratando, desde o início deste mês. Agora, é aguardar a movimentação de novembro, para ver se contrataremos mais pessoas em dezembro. Porém, acredito que isso irá ocorrer, e chamaremos mais seis pessoas para ajudar nas vendas”, disse Adriano Mendes, gerente de uma loja de departamentos.

Cintia Maiara, gerente de uma loja de confecções, disse que já estão recebendo currículos.

“Algumas pessoas já foram contratadas e estão em período de experiência. Já estamos pegando currículo, e a previsão é que possamos contratar umas 10 pessoas, isso nos primeiros dias de dezembro, para se adaptarem. Os que se destacam conseguem permanecer no trabalho”, explica.

Para João Francisco da Silva, que é gerente de um estabelecimento, o colaborador tem que entrar na intenção de ser efetivado no emprego. “Aqueles que mais se destacam permanecem no trabalho. Isso vai do empenho de cada um. Temos 11 trabalhadores, e a intenção é de contratar mais oito pessoas. As expectativas de vendas, em 2022, estão melhores do que as dos ano passado”, frisou.

Em todo Brasil, de acordo com levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, os setores do comércio e de serviços preveem a abertura de 94,7 mil vagas temporárias, até o final do ano.

A Gazeta do Acre/Dell Pinheiro