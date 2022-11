Empresários participam de 1º Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial

- Publicidade -

Aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro o “I Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial”, um encontro empresarial promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre), Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e Sebrae.

O objetivo do encontro foi reunir lideranças empresariais dos municípios e capital, para uma troca de experiências, estreitamento das relações, apresentação de propostas de trabalho, explanação das metodologias aplicadas e avaliação das ações realizadas em 2022, seja em atividades privadas ou em parcerias com a iniciativa pública municipal.

“A importância desse nosso fórum é exatamente trazer os empresários e os representantes de associações comerciais e sindicatos de todo o estado. É uma força empresarial muito grande, que estamos reunindo aqui em prol do desenvolvimento empresarial do Acre”, afirmou o presidente da Federacre, Rubenir Guerra.

Participaram mais de 170 empresários vindos de 18 municípios do Acre, atendidos pelas Federações por meio do Programa Protagonismo. “Temos trabalhado para cada vez mais fortalecer o empreendedorismo e facilitar que o desenvolvimento do estado aconteça através da iniciativa privada. Atuamos fortemente junto aos pequenos negócios e nas parcerias de políticas públicas, juntamente com as federações, com o Governo do Estado e as Prefeituras”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira.

A programação incluiu palestras com representantes de instituições parceiras, além dos palestrantes Júlio César Ronconi, ex-prefeito de Rio Negrinho/SC com a palestra “Poder Público e Iniciativa Privada – Parceria que dá Certo” e Rafael Jaworski, diretor de Recursos Humanos da PORMADE, com a palestra “Construindo Empresas Felizes e Lucrativas”.

Participaram da abertura do evento o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, o presidente da Federacre, Rubenir Guerra, o presidente do Senar, Assuero Veronez, o presidente em exercício da Fieac, João Paulo Pereira, o superintendente do Senar, Mauro Marcelo, o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Jorge Pinheiro, o presidente da Acisa, Marcelo Moura, e o vereador de Rio Branco, Emerson Jarude.

O Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial, contou com o Apoio de instituições como a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), CMEC, Conjove e Sicredi.

Assessoria