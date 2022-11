Empreendedorismo firma parceria com empresa de internet

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) firmou parceria para a realização das atividades com a empresa de internet Sem Fronteiras.

A partir de agora, todas as ações desenvolvidas pela Seet contarão com o serviço de internet gratuita a todos os participantes e visitantes. Para os comerciantes a garantia de vendas com sinal de qualidade e para o público a possibilidade de acesso às informações.

“Essa é uma parceria inovadora que a Secretaria de Estado realiza com uma empresa dessa importância, garantindo acessibilidade à informação e garantindo que o empreendedor possa oferecer um serviço de qualidade aos clientes, por vezes o comerciante deixou de fazer negócio por falta de condições de uma internet. Além disso, a Sem Fronteiras estará conosco na realização do Viver Ciência”, destacou o chefe do departamento de empreendedorismo Caio Pinheiro.

O ponta pé inicial se dará na realização do primeiro jogo da seleção na Copa, no dia 24 de novembro, no Parque da Maternidade. E durante as atividades do Domingo no Parque.

“A Sem Fronteira firma essa parceria com o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, possibilitando que empreendedores e clientes tenham a garantia de realizar suas transações com a qualidade da Sem Fronteira”, enfatizou o representante da Sem Fronteira, Bruno Morais.

Agência Acre