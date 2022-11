Empreendedorismo e lazer voltarão a ocupar o Parque da Maternidade

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), juntamente com outras secretarias parceiras, volta a ocupar espaços públicos com a presença de empreendedores e a oferecer lazer à população aos domingos no Parque da Maternidade.

A previsão é que, para a primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, a região que compreende da entrada do Parque da Maternidade, nas proximidades do Terminal Urbano, até a ladeira da Marechal Deodoro seja fechada para caminhadas, passeios com bicicleta, brincadeiras para as crianças e comercialização de alimentos, além de confecção e artesanato locais.

“Esse é um momento de retomada dos nossos espaços públicos, onde o secretário Márcio Pereira apresentou a proposta para o governador, que abraçou a ideia de aliar empreendedorismo e lazer para a nossa população, criando um novo espaço para encontro das famílias aos domingos, e oportunizando que empreendedores locais possam comercializar seus produtos. Hoje o setor de empreendedorismo fez a primeira reunião com todos os que participarão das atividades aos domingos e nos dias de jogos da seleção”, disse Waleska Bezerra, diretora de Turismo.

O chefe do Departamento de Empreendedorismo, Caio Pinheiro, explica que essa foi a primeira reunião com os empreendedores cadastrados na secretaria.

“Esses são os parceiros da secretaria, pois é por meio deles que nosso trabalho se destaca, já que entramos com a estrutura e eles com outra, para que juntos possamos oferecer produtos de qualidade à população. A participação também será rotativa, para que a cada novo domingo ou jogo todos sejam contemplados”, explicou Caio.

A primeira atividade está prevista para o próximo dia 24 de novembro, quando a Seleção Brasileira tem seu primeiro jogo na Copa do Mundo.

Fonte: Agência do Acre