Emoção! Em novo DVD, Maraisa grava música escrita por Marília Mendonça

A gravação do novo DVD de Maiara e Maraisa na noite de sexta-feira (11/11), em São Paulo, foi com direito a muita emoção. Uma das canções escolhidas para o repertório é uma composição inédita de Marília Mendonça.

A canção em questão tem como título Nunca, composto por Marília ao lado de seu irmão, João Gustavo. A música foi a escolhida para o chamado “momento piano”, que já é tradição nos DVDs da dupla, quando Maraisa, à frente do instrumento, entoa uma canção com uma pegada mais romântica, assim como foi no primeiro DVD com Medo Bobo e Nem Tchum no projeto Reflexo.

O novo DVD da dupla recebeu o nome de Identidade e dá sequência à última turnê das gêmeas, Metamorfose. Os looks que as gêmeas usaram na gravação custou cerca de R$ 130 mil.

Metrópoles