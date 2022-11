Emenda parlamentar garante extensão de curso de economia da Ufac

- Publicidade -

Uma emenda ao orçamento geral da União para 2023, de autoria do deputado federal Léo de Brito, vai garantir a instalação do curso de economia da Ufac em Assis Brasil. Durante reunião o parlamentar, o prefeito Jerry Correia (PT) recebeu a confirmação dos recursos e comemorou o retorno do ensino superior na cidade, suspenso desde 2010.

Jerry disse que a implantação foi pactuada anteriormente com a reitora da UFAC, Guida Aquino, que confirmou a importância de um núcleo da instituição.

“Garantir a volta do ensino público superior para nossa cidade é motivo de muita alegria. Anualmente centenas de jovens que concluem o ensino médio são obrigados a sair da cidade em busca de uma graduação. Nossa gratidão a todos que tornaram possível esse sonho”, disse Jerry.

Professor de formação, Jerry sabe a importância do ensino superior para a cidade que administra pela primeira vez. O gestor tem trabalhado muito para ofertar condições que possibilitem aos jovens o acesso à educação em todos os níveis e já no próximo ano, a cidade volta a contar com um núcleo da Universidade Federal do Acre.

Assessoria