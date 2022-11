Em uma semana, choveu apenas 2% do esperado para o mês, na Capital

- Publicidade -

O início do mês de novembro de 2022 vem se mostrando bastante atípico. Registramos que choveu apenas 2% do esperado de todo o mês, piorou a qualidade do ar, dado o número de focos de calor e incêndios ambientais urbanos.

O nível do Rio Acre mostra-se aceitável, mas há de se considerar que não é um nível seguro, pois o aumento que houve nas últimas 48 não é fruto de chuvas no município, mas chuvas ocorridas em outras localidades, que influenciou no nível local. Não há previsão de novas chuvas até dia 11 de novembro (o estudo é referente ao período de 01 a 07 de novembro).

A Defesa Civil do Município de Rio Branco permanece em alerta e realizando todas as ações de resposta necessárias para o enfrentamento ao momento atípico que vivemos.

Vejam os números abaixo:

01 – Acumulado de chuvas

2020 – 48,8mm

2021 – 72,4mm

2022 _ 4,6mm

02 – Nível do Rio Acre

2015 – 6,25m

2016 – 2,52m

2017 – 2,36m

2018 – 2,92m

2019 – 3,56m

2020 – 2,52m

2021 – 1,92m

2022 – 3,40m

03 – Focos de calor

2020 – 73 focos

2021 – 07 focos

2022 – 728 focos

04 – Incêndios ambientais urbanos

2020 – 32

2021 – 14

2022 – 75

05 – Qualidade do ar

7 de novembro/22 41mg/m³

8 de novembro/22 30mg/m³

Acre News