Em Tarauacá, Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas

Na manhã desta sexta-feira, 18, a Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu no município de Tarauacá, em ocorrências distintas, uma arma de fogo com munições, e cerca de 13 envelopes de cocaína, além de bijuterias, celulares e material para pesagem e embalagem de drogas. Na última ocorrência, um homem de 21 anos foi preso por tráfico de entorpecentes.

A arma de fogo foi apreendida na área rural, após denúncia de que um indivíduo tinha o hábito de ameaçar os demais moradores da localidade. À PM, o homem entregou uma espingarda com munições, e foi conduzido à delegacia para esclarecimentos, uma vez que a arma não tinha registro.

Seguindo informações sobre um possível local de venda de drogas no bairro Avelino Leal, durante as rondas a guarnição localizou um homem transportando os ilícitos em uma sacola plástica, tentando esconder em uma residência. Preso em flagrante, os policiais encontraram ainda com o criminoso, uma balança de precisão e plástico, além de dois celulares e diversas bijuterias.

Fonte: Assessoria da PMAC