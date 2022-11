Em Tarauacá Governo realiza a perfuração de novos poços

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre), inicia a perfuração de novos poços em Tarauacá. O objetivo é solucionar antigos problemas de abastecimento de água no município, distante 409 quilômetros da capital, Rio Branco.

O primeiro poço tubular profundo está sendo perfurado no espaço onde está instalada a Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade. A nova fonte vai reforçar o abastecimento na região central da cidade.

Nos próximos dias serão perfurados outros dois poços: um no Bairro Corcovado, com vazão suficiente para atender pelo menos 1.500 famílias moradoras do local, e outro para atender a penitenciária do município. A execução do serviço conta com o apoio do Deracre e da prefeitura.

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery, destacou a importância do trabalho conjunto:” É com parceria que a gente vai avançando para melhorar a qualidade da água e expansão de redes no município. Quem ganha mesmo é a população, que sofre por décadas com a questão do abastecimento”.

Ação prevista no Programa Água para Todos, a perfuração de poços tubulares profundos tem sido alternativa viável para garantir o acesso à água tratada a milhares de famílias acreanas nas localidades mais distantes e em propriedades rurais de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

O Programa prevê, ao todo, a perfuração de 20 poços, sendo 17 em Cruzeiro e 3 em Tarauacá, beneficiando pelo menos 130 mil pessoas. “Em Cruzeiro, atendemos áreas urbanas e comunidades rurais que ainda não dispunham de um abastecimento adequado. Com esses três de Tarauacá, fechamos nosso compromisso”, enfatizou o gerente do Saneacre de Cruzeiro do Sul e coordenador do Água para Todos, José Braz Pedrosa.

Mais investimentos

Ainda com o intuito de aumentar a capacidade de abastecimento de água em Tarauacá, o governo do Acre investiu em melhorias na estrutura do sistema do município. “A unidade do Corcovado foi totalmente revitalizada, recebeu pintura, teve o sistema de cloração modernizado, e também refeito todo o sistema elétrico. No Bairro Copabana foi feita a urbanização dos poços. Além das unidades operacionais, a sede também foi totalmente reformada”, destacou o diretor de Operações do Saneacre, Alan.

Fonte: Agência do Acre