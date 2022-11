Em Sena Madureira, monitorado é morto a tiros no bairro Cristo Libertador

- Publicidade -

Um crime contra a vida foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira (4), na Rua Hermano Alves Costa, bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira. Um rapaz identificado como Railan Castelho Coelho foi alvejado por disparo de arma de fogo e morreu antes de dar entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com informações, Railan estava utilizando tornozeleira eletrônica. Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias do homicídio.

Tão logo se deu a morte, a Polícia Militar foi acionada e já iniciou os trabalhos na tentativa de identificar os criminosos. Uma arma de fogo foi apreendida pela PM.

O corpo de Railan Castelo permanece no local aguardando a chegada do IML. A motivação do assassinato ainda está sendo apurada.

Contilnet